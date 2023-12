Festival del Cinema di Agrigento, al via l’ottava edizione del “Sicily Movie”

Il Festival del cinema di Agrigento – SicilyMovie, giunto alla sua ottava edizione, organizzata dalla Southmovie e promossa dal Comune di Agrigento e dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, per la prima volta si svolgerà nella stagione invernale dal 28 al 29 Dicembre 2023 in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission.

In concorso 4 categorie che si contenderanno l’ambito premio della statuetta Demetra D’Oro: cortometraggi, documentari, corti di animazione e videoclip. Oltre ai 4 vincitori verranno assegnati i premi come miglior regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, suono e musiche, attore e attrice..

Sono oltre 500 le opere presentate al Festival provenienti da più di 50 paesi in tutto il mondo, tra queste presenti i finalisti di alcuni festival prestigiosi come il Festival di Cannes, Berlino, Sundance, Toronto ed altri prestigiosi festival internazionali. Quindi, il SicilyMovie è ormai un appuntamento fisso per registi e distribuzioni indipendenti che presenteranno, al pubblico nella sala Zeus del Palacongressi di Agrigento, le proprie opere nelle due serate ad ingresso gratuito.

Negli scorsi anni eccellenti ospiti sono stati premiati come Edoardo Leo, Serena Autieri, Antonio Catania, Toni Sperandeo, mentre per questa edizione l’ospite speciale sarà l’attrice siciliana Selene Caramazza, protagonista della serie “The bad guy” su Amazon Prime e reduce dal successo di Mare Fuori dove ha recitato nella terza stagione, e infine nel film “Spaccaossa” presentato la scorsa edizione al Festival del Cinema di Roma.

All’attrice verrà consegnata la Demetra D’Oro per il talento mostrato e l’ottimo percorso cinematografico che sta intraprendendo, rivelandosi in Italia, un vero e proprio orgoglio siciliano. Altra premiata di quest’anno con la Demetra d’Oro speciale alla carriera sarà Maricetta Lombardo, fonico in tutti i film di successo di Matteo Garrone tra cui l’ultimo “Io Capitano candidato ai Golden Globe e film italiano scelto per la candidatura agli Oscar come Miglior film straniero Maricetta Lombardo è originaria di Agrigento. Inoltre, un momento del festival sarà dedicato all’attore siciliano Sebastiano Lo Monaco, recentemente scomparso, con una proiezione inedita in omaggio.

“Anche quest’anno la Fondazione continua ad essere vicina a questa iniziativa – spiega Carmelo Piscopo, Presidente Fondazione Curella – in un luogo dove ha sede la Banca, nella provincia di Agrigento e in un contesto in cui ci si prepara al 2025, in cui Agrigento sarà Capitale della Cultura”.

“La Banca Popolare Sant’Angelo anche quest’anno è presente nella promozione e nel sostegno delle iniziative culturali – dichiara Ines Curella, Amministratore Delegato Banca Popolare Sant’ Angelo – a fianco del territorio, con un festival importante come questo per la provincia di Agrigento. “.

“Sono molto soddisfatto per l’arrivo di questa nuova edizione del festival, la selezione delle opere in concorso è stata dura per un livello delle opere alto – racconta il direttore artistico Marco Gallo – La città di Agrigento avrà due serate di cinema internazionale, ma per questa ottava edizione abbiamo voluto destagionalizzare l’evento e dare l’opportunità di partecipare a tutti coloro che vivono fuori e sono rientrati per la fine dell’anno”.

“Sarebbe interessante proporre il Festival sia d’estate che d’inverno ma da subito inizieremo a lavorare per il 2024, in prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025. – conclude Marco Gallo – Ci tengo a ringraziare per la collaborazione, il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, il Comune di Agrigento, nella persona del sindaco Miccichè e dell’Assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, per aver creduto fortemente nel nostro progetto e i nostri partner Fondazione Culella e Banca Sant’Angelo”