Festival della Filosofia in Magna Grecia, al via la prima edizione tra Palermo, Agrigento e Sciacca

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia (FFMG) sbarca nella Sicilia occidentale con un appuntamento che vede protagonisti 400 liceali tra Sciacca, Palermo, i templi di Selinunte e di Agrigento. È la prima edizione del Festival che si realizza nell’ambito di una rete internazionale per gli studenti italiani e greci facendo subito seguito al protocollo d’intesa siglato all’Ambasciata d’Italia ad Atene lo scorso 16 settembre, da rappresentanti del Comune di Sciacca, della Scuola Italiana di Atene, del Festival della Filosofia in Magna Grecia, della Direzione dell’Istruzione Secondaria di Atene in rappresentanza di 15 scuole della Grecia e degli istituti superiori di Sciacca.

L’apertura del Festival oggi a Palermo, nella chiesa del Santissimo Salvatore con i saluti istituzionali del sindaco di Sciacca Fabio Termine e dell’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Sciacca Salvatore Mannino; la presentazione del progetto FFMG 2024 a cura della presidente Giuseppina Russo, del direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo, del responsabile metodologia Salvatore Ferrara. Presente per il Comitato coordinamento Rete FFMG Sicilia – Attika – Peloponneso Grecia del Nord la docente Anna Terminello. Nel pomeriggio, spettacolo nel teatro di Terrasini.

A Sciacca è in programma domani, mercoledì 23 ottobre, la conferenza stampa nella sede della biblioteca comunale di Palazzo Lazzarini con video collegamento con la dirigente Veronica T. Sole e il professore Alexandros Tousias della Scuola Italiana di Atene, capofila della Rete FFMG Sicilia – Attika – Peloponneso – Grecia del Nord. Saranno illustrati i tesori culturali di Sciacca con una mappa di comunità a cura degli studenti di Sciacca del Liceo scientifico Enrico Fermi, del Liceo classico Tommaso Fazello, e degli istituti di istruzione superiore Don Michele Arena e Calogero Amato Vetrano. A Sciacca, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, sono previsti laboratori di filosofia, di teatro, di movimento espressivo, di musica, di danza, di espressioni visive, di meditazione e di radiosofia. E altri momenti. Il 24 ottobre dialogo filosofico, da Empedocle all’intelligenza artificiale, nel parco archeologico di Selinunte. Il 25 ottobre passeggiata “filosofico-teatrale” nel parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.