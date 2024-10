Folklore e tradizioni popolari, a Favara il “Fawar Folk Fest”

Folklore, tradizioni popolari e interscambio culturale. Questi gli elementi caratterizzanti del “Fawar Folk Fest che si è tenuto a Favara dal 25 al 27 ottobre in concomitanza ed affiancamento col la tradizionale ed ultra centenaria “Fiera d’ottobre” che si svolge a Favara la quarta domenica d’ottobre.

Il Fawar Folk Fest, è stato organizzato dall’associazione Fabaria Folk, di Giuseppe Trupia e Valentina Cammilleri, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale alle Autonomie locali, con il patrocinio del Comune di Favara.

Tre giorni di folklore e di promozione del territorio e delle tradizioni popolari che ha visto la partecipazione del Gruppo “Abrašević” della città di Kragujevac in Serbia; dell’Associazione Sbandieratori dei Rioni di Cori, cittadina in provincia di Latina; dell’Associazione culturale “Gergent” di Agrigento e naturalmente dei Gruppo folkloristico “Fabaria Folk”.

La tre giorni del “Fawar Folk Fest” è stata caratterizzata da sfilate ed esibizioni dei gruppi folk per le strade e le piazze cittadine che hanno coinvolto la città di Favara sempre attenta e partecipe a questo tipo di iniziative.

Di indubbio valore la qualità dei Gruppi partecipanti. Il Centro per la cura della cultura tradizionale “Abrašević” di Kragujevac in Serbia, è una importantissima istituzione che conta oltre 500 componenti, ha vinto numerose manifestazioni internazionali come il Campionato del mondo del folklore a Digione, Francia; il Festival europeo del folklore ad Ancona, Italia; il Festival del folklore a Volos, Grecia.

L’Associazione Sbandieratori dei Rioni di Cori (Latina) è stato fondato nel 1966, sviluppando una scuola acrobatica di bandiere unica al mondo. Nello stesso anno hanno costituito la Federazione Italiana Sbandieratori e, tramite il proprio iniziatore e presidente onorario Giovanni Pistilli, nel 1987 hanno contribuito alla formazione del CIOFF Italia, Consiglio Internazionale delle Organizzazioni del Folklore e dei Festival, in relazioni formali con l’UNESCO.

Hanno arricchito le serate di spettacolo, che si non tenute nella Villa Ambrosini presentate da Giusy Moscato e Giuseppe Moscato, l’Associazione Arte e Cultura 101 ed il duo “Taaria”.

L’Associazione Arte e Cultura 101, con la partecipazione straordinaria dell’artista favarese Giuseppe Calabrese, ha presentato “Tale’ com’era …” un momento di teatro e musica che ha fatto rivivere una Favara antica ed ha portato gli spettatori a ricordare, assaporare e riscoprire diversi aspetti della vita cittadina di una volta.

Il “Duo Taaria” formato dal musicista Francesco Porretta e dalla cantante Noemi Luo, con la presenza alle percussioni di Riccardo Riggio, ha presentato “cantu e cuntu” che ha raccontato una intramontabile Sicilia.