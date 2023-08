“Frammenti d’Arte23”: a Sciacca jazz e danza con Bonafede, Urso e Bonanno 

“8 Variations On Mainland” è il titolo dello spettacolo in programma Venerdi 18 Agosto alle ore 21 al Circolo di Cultura di Sciacca nell’ambito del cartellone della rassegna “Frammenti d’Arte23”.

Salvatore Bonafede al pianoforte e Giuseppe Urso alla batteria daranno vita ad un originale spettacolo che si avvale anche di una performance parallela di danza contemporanea estemporanea di Rosa Bonanno che conferirà pathos e teatralità all’esibizione.Bonafede e Urso formano un duo di musicisti esperti piano/drums con la batteria in funzione solista che espone i temi principali ed è un omaggio alla storia del drumming, dalle origini fino alla contemporaneità.Giuseppe Urso nella sua carriera musicale ha suonato con grandi leggende del jazz come Phil Woods e Cedar Walton, Clark Terry e Dave Liebman, Vince Mendoza e Toots Thielemans.

Salvatore Bonafede si è formato musicalmente negli Stati Uniti per poi tornare in Italia, dove ha proseguito la sua carriera discografica di leader come pianista e compositore.“8 Variations On Mainland” nasce con un album di musiche originali prodotte da Urso da un’idea di Bonafede. Musiche originali di Bonafede e Urso. L’album sarà disponibile a breve su tutte le piattaforme.