Giornata conclusiva del progetto “Prevania” sulla Moringa

Giornata conclusiva per ii progetto Prevania, dedicato alle sperimentazioni in Sicilia della Moringa oleifera Lam. e della Salvia officinalis L nel territorio siciliano. Il 19 febbraio, si terrà, allo Stelai di Agrigento, in via Alfredo Capitano 1, l’incontro conclusivo del progetto sulla sperimentazione dei prodotti ad elevato valore nutrizionale ed a impatto ambientale ridotto.

La giornata formativa del progetto Prevania (Cup G66D20t00110009) è finanziata nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” e vedrà la partecipazione del capofila del gruppo operativo, Salvatore Tirrito, di Michele Massimo Mammano, coordinatore scientifico del progetto, del professore Carlo Greco e di Giulia Salsi, del dipartimento Saaf Unipa. L’incontro, moderato dal giornalista Alan David Scifo, vedrà la partecipazione di Giuliana Garofalo e Luca Settanni, che relazioneranno sugli aspetti microbiologici e funzionali di Pecorino arricchito con foglie di moringa oleifera in polvere, di Giancarlo Fascella, del Crea di Palermo, di Francesca Tibaldo, della Fippo Produce e di Andrea Primavera, presidente della Fippo.

Le conclusioni, prima del rinfresco finale, sono affidate al dirigente dell’area 3 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Antonino Drago. Organizzato dal Comitato Scientifico Organizzatore composto da Michele Massimo Mammano, Carlo Greco e Salvatore Ciulla, l’evento è patrocinato dall’Ordine dei dottori agronomi e dei forestali della provincia di Agrigento.