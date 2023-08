Giornata dell’Emigrante a Joppolo Giancaxio: il programma

La storia di Joppolo Giancaxio e di tutta la Sicilia è attraversata da storie di umanità in movimento: emigranti ed immigrati hanno scritto e continuano a scrivere pagine di esperienze, emozioni, grandi imprese, tranquille esistenze, non senza salite e momenti difficili.

L’associazione Beddamé Food Travel People, insieme al Comune di Joppolo Giancaxio, ha pensato di dedicare una giornata, all’interno del fitto programma dell’estate joppolese, all’emigrante, a chi decide – per scelta o costrizione – di lasciare “casa” e di trovare il proprio posto altrove e a chi, invece, l’ha trovato qua… perché tutte e tutti, come le rondini, hanno il diritto di cercare il proprio “paese caldo”, fuori da stereotipi e senza pregiudi.

Cinque diversi momenti, Domenica 13 agosto, per raccontare i sentimenti che abitano il cuore di chi parte, ma anche le speranze di chi arriva e il dolore di chi è partito e non è riuscito ad arrivare e non ha più neanche il nome.

Primo appuntamento alle ore 10.00, al cimitero di Joppolo Giancaxio dove sono sepolte alcune vittime dei naufragi consumati a poche miglia dalle nostre coste. Dopo un momento di riflessione, attraverso il gesto semplice di deporre un fiore con un messaggio si renderà viva la memoria di chi non ce l’ha fatta.

Alle ore 11.00, presso i locali al piano terra del Centro Lettura di Corso Umberto, saranno inaugurate due mostre fotografiche “La Storia per Immagini” e “Siamo tutti migranti”. Il potere evocativo delle foto ci aiuterà a ricordare e a riflettere sulla condizione di chi emigra, ieri e oggi.

Alle ore 18.30, presso il Parco Avventura “Il Boschetto”, in Via Papa Giovanni XXIII, insieme alla Professoressa dell’Università di Messina, Domenica Farinella, all’Ammiraglio Vittorio Alessandro, a Fausto Melluso dell’ARCI Sicilia e con Carmela Pistone e Giandomenico Vivacqua, si discuterà di emigrazioni, del passato e del presente, dell’impatto nei piccoli paesi, dell’accoglienza, del diritto a emigrare e del diritto di restare.

Alle 21.30, in Corso Umberto, avrà luogo un collegamento con l’associazione Joppolese di Montreal: il presidente Angelo Spataro e la Professoressa Francesca Lo Dico incontreranno la comunità di Joppolo Giancaxio per un breve momento di condivisione.

La giornata di concluderà, dalle ore 22.00, sempre in Corso Umberto con Davide Campisi, Marco Corrao e Mimì Sterrantino in concerto: un viaggio musicale che racconti di persone in movimento, di incontri, di suoni e vibrazioni, di percussioni e ripercussioni.