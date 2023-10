Giornate Fai d’Autunno tra le bellezze monumentali di Naro

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola.

Quest’anno il Gruppo FAI Giovani di Agrigento, la Delegazione FAI ed i volontari, avranno il piacere di condurre i visitatori attraverso le bellezze monumentali della “Fulgentissima” Naro.

I dettagli dell’evento verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Museo Diocesano di Agrigento, sabato 7 ottobre, alle 10,30, alla presenza del direttore del Museo Diocesano Agrigento, Domenica Brancato, del direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile, Giuseppe Pontillo, del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, del Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi e del Capo Gruppo FAI Giovani, Ruben Russo.