Giubileo degli artisti e degli operatori culturali anche ad Agrigento

Artisti, operatori culturali, responsabili delle istituzioni artistiche e museali si ritroveranno venerdì 4 luglio alle 18:30 per celebrare, nella Cattedrale di Agrigento, luogo di fede espressa attraverso l’arte e la cultura, il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali.

Nella Bolla di indizione del Giubileo “Spes non confundit” Papa Francesco auspica che l’Anno Santo 2025 sia occasione per “rianimare la speranza”.

“Nell’Anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura – spiegano dall’Arcidiocesi di Agrigento -, con tutto il potenziale dell’attesa e i limiti del fare, è necessario rimettere al centro il tema della cultura e dell’arte come prioritario, come una risorsa necessaria, potente e collettiva su cui dobbiamo investire sempre di più. Dunque un bene di prima necessità per il territorio e non semplicemente qualcosa di accessorio o da sfruttare.

Ecco perché l’Arcidiocesi di Agrigento d’intesa con la Fondazione Agrigento 2025 hanno voluto proporre il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali”.

Quanti operano nel mondo della cultura si ritroveranno nella Cattedrale di Agrigento, venerdì 4 luglio alle 18:30, per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal card. Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità Papa Leone XIV per la diocesi di Roma.

Domenica 6 luglio alle 11 alle 17 al Museo Diocesano di Agrigento si terranno le visite guidate alla mostra “Il fuoco dell’amore. Maria Maddalena, testimone di speranza al femminile”, con opere provenienti dai Musei Vaticani e da grandi Musei italiani oltre a opere locali. I residenti della diocesi accesso gratuito. La mostra sarà visitabile dal 6 luglio al 30 ottobre 2025.