Si ribalta con il trattore a Naro, ferito un agricoltore: in arrivo elisoccorso

Un agricoltore è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato a bordo del trattore che stava manovrando. È successo questa mattina in contrada Donnaligara, a Naro. L’uomo, alla guida del mezzo, si stava immettendo lungo la strada provinciale 576.

L’agricoltore potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di una discesa. Il trattore si è ribaltato travolgendo il conducente. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Presente anche il personale medico. In arrivo un elisoccorso per trasferire l’uomo in ospedale; L’agricoltore sarebbe cosciente e vigile seppur gravemente ferito.