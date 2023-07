“I pupi della legalità”, il premio Alessio Di Giovanni ad Angelo Sicilia

Riconoscimento ad Angelo Sicilia, che da anni porta avanti la sua battaglia civile contro la mafia tramite i Pupi della Legalità. Sarà il direttore artistico del Premio Nazionale “Alessio Di Giovanni”, Enzo Alessi, a premiare il puparo siciliano antimafia, nella serata di sabato 29 luglio alle ore 18.30 a Raffadali presso la Sala del Consiglio Comunale.

Il premio speciale all’artista Angelo Sicilia sarà consegnato durante la premiazione del concorso di poesie e racconti in lingua italiana e siciliana, i premi speciali per meriti artistici, culturali e di impegno sociale e i premi per le scuole che si sono distinte in significative attività educative didattiche, del Premio “Alessio Di Giovanni” giunto alla XXVI edizione.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Raffadali, sindaco Silvio Cuffaro, dalla Confederazione di Azione Popolare Italiana presieduta da Giuseppe Sicurello e dall’Accademia Teatrale di Sicilia presieduta da Tonina Rampello.