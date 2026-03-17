Il fotografo Giuseppe Greco presenta la mostra “I riti della Settimana Santa”

La mostra di Giuseppe Greco dal titolo “I riti della Settimana Santa”, in calendario dal 24 marzo all’8 aprile, sarà inaugurata il 23 marzo alle ore 18.30 negli spazi del foyer del Teatro Pirandello di Agrigento.

L’esposizione propone una selezione di scatti che documentano i momenti più intensi delle celebrazioni, offrendo al pubblico uno sguardo ravvicinato sulla dimensione umana, spirituale e collettiva dei riti

pasquali.

L’iniziativa – promossa dalla Pro Loco di Agrigento e dalla Fondazione Teatro Pirandello, con il patrocinio del Comune di Agrigento e del Comune di Cianciana – e intende valorizzare il patrimonio di tradizioni

e devozioni popolari legate alla Settimana Santa nel territorio.

«Questa mostra rappresenta un modo per raccontare e custodire la memoria di una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità», afferma Beniamino Biondi, presidente della Pro Loco di Agrigento. «Le fotografie di Giuseppe Greco riescono a cogliere non solo la dimensione religiosa

dei riti, ma anche quella umana e identitaria, restituendo l’emozione e la partecipazione che ogni anno accompagnano la Settimana Santa ad Agrigento e in tutta la provincia».

Giuseppe Greco non è nuovo a riconoscimenti: negli anni scorsi si è classificato secondo al concorso nazionale “I riti della Settimana Santa” organizzato da Europassione per l’Italia, distinguendosi per la

capacità di cogliere l’essenza delle celebrazioni nei diversi contesti comunitari. Più di recente ha ricevuto anche il premio come miglior foto a colori nei concorsi dedicati a San Calogero e al Mandorlo in fiore.

Attraverso le sue immagini, Greco restituisce il volto più autentico della Passione: gesti, volti, silenzi e simboli che ogni anno scandiscono il tempo della devozione e dell’identità collettiva.