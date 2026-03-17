Agrigento

Sorpreso (di nuovo) a vendere alcolici a minorenni, multa a bar del centro 

Ha evitato conseguenze ben peggiori, come la sospensione, poiché i giovani sono risultati essere maggiori di sedici anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato nuovamente pizzicato a somministrare bevande alcoliche a minorenni. Un esercente che gestisce un bar nel centro di Agrigento è stato multato con una sanzione di 600 euro. Era recidivo. Ha evitato conseguenze ben peggiori, come la sospensione, poiché i giovani sono risultati essere maggiori di sedici anni.

Sono stati i poliziotti della questura a sorprendere di nuovo il commerciante. Gli agenti, impegnati nel consueto dispositivo disposto nei luoghi della movida, hanno visto entrare nel locale dei ragazzini che poi sono usciti con dei cocktail. 

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