Agrigento
Sorpreso (di nuovo) a vendere alcolici a minorenni, multa a bar del centro
Ha evitato conseguenze ben peggiori, come la sospensione, poiché i giovani sono risultati essere maggiori di sedici anni
È stato nuovamente pizzicato a somministrare bevande alcoliche a minorenni. Un esercente che gestisce un bar nel centro di Agrigento è stato multato con una sanzione di 600 euro. Era recidivo. Ha evitato conseguenze ben peggiori, come la sospensione, poiché i giovani sono risultati essere maggiori di sedici anni.
Sono stati i poliziotti della questura a sorprendere di nuovo il commerciante. Gli agenti, impegnati nel consueto dispositivo disposto nei luoghi della movida, hanno visto entrare nel locale dei ragazzini che poi sono usciti con dei cocktail.
Redazione
0 commenti