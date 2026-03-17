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Centro scommesse ritrovo di pregiudicati, sospesa attività

Il Questore di Catania ha disposto per la seconda volta in pochi mesi la chiusura temporanea dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un centro scommesse del quartiere San Cristoforo è stato sospeso per 7 giorni perché era diventato abituale ritrovo di pregiudicati.

I poliziotti del Commissariato di San Cristoforo, sulla base dei controlli effettuati nel tempo sugli avventori del locale, hanno segnalato la situazione alla Questura. Al termine dell’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Catania ha disposto per la seconda volta in pochi mesi la chiusura temporanea dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

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