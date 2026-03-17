Centro scommesse ritrovo di pregiudicati, sospesa attività

Un centro scommesse del quartiere San Cristoforo è stato sospeso per 7 giorni perché era diventato abituale ritrovo di pregiudicati.

I poliziotti del Commissariato di San Cristoforo, sulla base dei controlli effettuati nel tempo sugli avventori del locale, hanno segnalato la situazione alla Questura. Al termine dell’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Catania ha disposto per la seconda volta in pochi mesi la chiusura temporanea dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.