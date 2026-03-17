Siracusa

Sorpresi in possesso di droga, scattano un arresto e una denuncia

Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di droga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto dagli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, agenti della Squadra Mobile della Questura aretusea hanno arrestato un uomo di 35 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato che consentiva di rinvenire e sequestrare 84 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento e lo spaccio della droga, nascosto all’interno di un mobile sito nel soggiorno.

Inoltre, nella stessa giornata, agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno denunciato per detenzione e spaccio di droga un uomo di 49 anni, già conosciuto alle forze di polizia. Anche in tale scenario operativo, i Poliziotti pachinesi operavano a casa del quarantanovenne una perquisizione domiciliare che consentiva il sequestro di 36 grammi di hashish nascosti in varie stanze della casa e la somma di 704 euro, probabile provento dell’attività di spaccio posta in essere dall’uomo.

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