Il piazzaiolo agrigentino Francesco Salamone alla Mostra del cinema di Venezia

Ancora un prestigioso incarico per il pizzaiolo Agrigentino Francesco Salamone che, fresco di 4” posto al campionato del mondo di pizza “Expocoock”, è stato chiamato come pizzaiolo ufficiale alla mostra del cinema di Venezia, dove avrà il compito di far degustare insieme ad una squadra di professionisti le sue pizze ad attori ed ospiti della manifestazione.

Francesco Salamone non è nuovo ad eventi così importanti, essendo già da 3 anni pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo, dove ha deliziato svariati cantanti durante le ultime edizioni della Kernes musicale.

Francesco ha due locali di successo a Pforzheim non distanti dalla più nota Stoccarda, diventanti ormai meta da parte di tantissimi italiani emigrati in Germania, e locale apprezzatissimo anche dalla popolazione tedesca che più volte a dedicato a Francesco intere pagine di giornale, riconoscendogli una qualità e professionalità di alto livello.