Il poeta licatese Lorenzo Peritore vince il premio Ganduscio 

Sono stati consegnati giovedì 28 settembre 2023 i riconoscimenti della nona edizione del “Premio nazionale di poesia “Giuseppe Ganduscio, una vita per la pace” bandito dall’Associazione di volontariato “Auser” di Ribera.

La giuria ha assegnato il premio unico della sezione poesia in lingua italiana a tema libero al poeta licatese Lorenzo Peritore, per la poesia “Elogio alla donna”. Al poeta nisseno Salvatore Amico è andato il premio unico nella sezione poesie in dialetto a tema libero per la poesia “Viva la Sicilia, viva l’Unità d’Italia”.

Il premio nazionale prevedeva anche l’assegnazione, a cura del direttivo dell’Auser Ribera guidata dalla professoressa Giovanna Valenti, di riconoscimenti speciali da conferire a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della musica classica o popolare, della letteratura e dell’impegno sociale e per la creazione di un mondo di pace. Al tenore Pippo Veneziano, è andato il premio per la musica, al giornalista-scrittore Raimondo Moncada il premio per la letteratura, a Piero Mangione, alla memoria, sindacalista – già presidente provinciale dell’Auser Agrigento è andato il premio per l’impegno sociale.

La cerimonia di premiazione è stata magistralmente condotta dal giornalista Totò Castelli e ha visto la presenza e gli interventi del Sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e del Segretario Provinciale AUSER Lillo Bruccoleri. Il premio viene indetto già da nove edizioni per far conoscere la figura e le opere del pacifista riberese Giuseppe Ganduscio al quale si devono alcuni brani musicali portati al successo dalla cantatrice del Sud licatese Rosa Balistreri.

Lorenzo Peritore è ormai molto noto in Sicilia per la sua presenza in eventi culturali, non soltanto nella sua città natale Licata, dove è stato ospite fisso degli eventi “Autori in Piazzetta” e “LicatAutori”, ma anche nelle scuole dove viene invitato per far conoscere il dialetto siciliano ai più piccoli. Costante la sua presenza anche come docente al CUSCA, il Centro Universitario Socio Culturale Adulti di Licata, dove tiene delle lezioni durante l’anno accademico.

I suoi componimenti sono pieni d’amore ma sono anche di denuncia verso il malcostume. Lorenzo Peritore ha una dote innata per la recitazione, passione che ha coltivato a più riprese nella sua vita, ma anche una grandissima dote quelle di saper essere molto ironico anche nella scrittura narrando storie e personaggi capaci di suscitare risate. Un ennesimo premio meritato dunque per un licatese che ha saputo abbinare la passione per la poesia, il teatro e la cultura in genere con l’amore per la sua città Licata e per la Sicilia. E’ stato collaboratore anche del quindicinale “La Campana” e del mensile La Vedetta. E ‘ stato anche opinionista in trasmissioni televisive.