Il programma “4 Ristoranti” dello chef Alessandro Borghese approda a Lampedusa 

La trasmissione “4 Ristoranti”, tra i più amati show televisivi culinari in Italia, approda a Lampedusa. La troupe in questi giorni si trova sulla più grande delle Pelagie per registrare una nuova puntata del famoso format guidato dallo chef Alessandro Borghese. È lo stesso cuoco ad annunciare la sua presenza a Lampedusa con un post su Instagram dopo che nelle scorse ore era apparsa una storia con il sindaco Filippo Mannino.

“La meravigliosa Lampedusa! La perla dell’arcipelago delle Pelagie nel mar Mediterraneo, esattamente tra Africa e Sicilia. Racchiude natura forte, un paesaggio selvaggio, fatto di macchia mediterranea e sciogliere a picco su un mare blu incontaminato sotto un sole perenne.. e l’isola dei conigli! La sua storia si mescola tra leggende e miti, misteri atlantidei e battaglie cavalleresche! Le tradizioni di origini siciliane ma con influenze nord africane impreziosiscono le ricette tipiche: cous cous di pesce, la pasta con le sarde, gli spaghetti alla bottarga, la cernia alla lampedusana.. senza dimenticare il re dell’isola: il finocchietto!”