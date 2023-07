Il Sicilia Vocal Festival ritorna con la summer edition

Dopo il successo straordinario della prima edizione, il “Sicilia Vocal Festival” annuncia il ritorno del concorso canoro con la tanto attesa “Summer Edition”. Il 3 settembre 2023, presso la suggestiva location “Pinetina Club” a San Leone, l’evento musicale più famoso in Sicilia coronerà i vincitori della Summer Edition 2023 tra i 25 concorrenti che saliranno sul palco. Alberto Casà, Valerio e Stefano Vinciguerra, gli organizzatori del festival, hanno lavorato duramente per rendere questa edizione estiva ancora più speciale.

“Dopo il successo della prima edizione del “Sicilia Vocal Festival” presso la Casa Natale Luigi Pirandello il 11 giugno 2023, – ci fanno sapere gli organizzatori – con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della musica italiana, abbiamo deciso di istituire la Summer Edition 2023. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali e a cantanti, interpreti e cantautori di musica leggera italiana e internazionale, con un’età minima di 4 anni (compiuti o da compiere nell’anno 2023). E, cosa ancora più speciale, l’iscrizione al concorso è completamente gratuita, perché crediamo che il talento debba essere valorizzato senza limiti finanziari”.

Partecipare è semplice e veloce: basta compilare il modulo disponibile entro il 25 agosto 2023 sulla pagina https://www.siciliasgottalent.it/iscrizione

Dopo aver completato la registrazione, tutti gli iscritti saranno contattati per una valutazione online dei video inviati al momento dell’iscrizione. Tra tutti i partecipanti, verranno selezionati i 25 finalisti che avranno l’opportunità di esibirsi durante il concorso. L’entusiasmo è contagioso e il numero di partecipanti è limitato, quindi non perdete tempo e iscrivetevi! Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di far risplendere il vostro talento sul palco del “Sicilia Vocal Festival Summer Edition 2023”. Preparatevi per un’esperienza unica e indimenticabile, perché il talento non ha prezzo e può regalare emozioni straordinarie. Vi aspettiamo numerosi, pronti a vivere un’estate all’insegna della musica e delle emozioni! Per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione, vi invitiamo a visitare il nostro sito web: https://www.siciliasgottalent.it

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa edizione estiva straordinaria del “Sicilia Vocal Festival”!