Il talento letterario di Angelo Curella: convegno alla Biblioteca Lucchesiana

Un gruppo di critici della letteratura ogni anno nel mese di Ottobre in un convegno studi presentano autori del nostro territorio al fine di fare conoscere i nostri talenti. Si comincia con il licatese Angelo Curella, venerdì prossimo presso la Biblioteca Lucchesiana in via Duomo ad Agrigento dove un consesso di studiosi presenterà le proprie riflessioni tornando a dar voce ad una personalità delicata e razionale, concreta e sognatrice allo stesso tempo, quale è stata quella di Angelo Cristina Curella. L’iniziativa è promossa dalla rivista di letteratura “Oltre il muro” ed è patrocinata dalla Banca Popolare Sant’Angelo e dalla Fondazione Curella. Nel link sottostante l’intervento dell’amministratore della Banca Sant’Angelo dott.ssa Ines Curella.

Intervento di Ines Curella, amministratore della Banca Sant’Angelo