Il Teatro dell’Efebo pronto ad accogliere “Elena di Euripide” con il grande Mariano Rigillo

Secondo appuntamento stagionale del Teatro Classico e del Mito al Teatro dell’Efebo, sabato 12 luglio alle ore 21:00, con “Elena di Euripide”, con regia di Nicasio Anzelmo e un cast d’eccezione con in testa Mariano Rigillo, vero gigante della recitazione, notissimo al grande pubblico per la sua lunghissima carriera spesa fin dagli anni ’60 fra teatro e televisione, soprattutto in sceneggiati di grande successo da “I racconti del faro” a “Il mulino del Po” e “Dov’è Anna?” vero e proprio sceneggiato di culto che raggiunse un clamoroso successo di ascolti tuttora ineguagliato tra le fiction televisive.

Mariano Rigillo guida un cast di altissimo livello nel quale spiccano anche Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo e Alessandro D’Ambrosi. “Elena” è la più trasgressiva e innovativa delle tragedie di Euripide, con una trama complicata e situazioni al limite del surreale. Una tragedia diversa dalle altre euripidee per contenuti e forma, apprezzata grazie a coreografie, musiche, scene e costumi (questi ultimi curati dallo scenografo agrigentino Vincenzo La Mendola). Sicuramente un appuntamento da non perdere.

Sono tuttora disponibili i biglietti a 20 euro per la poltronissima, 18 euro per la poltrona e 15 per la platea, ai quali vanno aggiunti 2 euro per diritti di prevendita. E’ possibile anche acquistare gli abbonamenti, validi per tutti gli spettacoli in cartellone, con ulteriori riduzioni.