Il Teatro Pirandello protagonista delle Giornate Fai per le scuole

Il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento protagonista dal 22 al 24 novembre, delle Giornate FAI per le scuole, il grande evento nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicato al mondo della scuola. Una tre giorni di visite scolastiche esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese.

Un’opportunità per avvicinare il mondo dei giovani alla cultura del luogo e di vivere un’insolita esperienza di impegno civile. Gli studenti hanno l’occasione di accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche ed architettoniche della Massima Istituzione Teatrale Agrigentina.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Pur essendo un bene storico aperto al pubblico, molti segreti del Teatro Pirandello di Agrigento non sono accessibili a tutti, ad esempio la visita di tutto il mondo ‘nascosto’ del retropalco. Consigliamo quindi l’itinerario alla scoperta, oltre delle meraviglie architettoniche del foyer e della sala, anche di tutta la storia affascinante che possono raccontare luoghi nascosti.

La stagione teatrale proseguirà invece il 26 27 novembre con «The Children» di Lucy Kirkwood, regia di Andrea Chiodi con Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti. Per disponibilità e prezzi è attiva la biglietteria online.