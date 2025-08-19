“Il volto della Passione. La Settimana Santa di Cianciana”, al via mostra del fotografo Greco

Sabato 23 agosto alle ore 19:30 nel Chiostro del Convento dei Francescani Minori di Cianciana si inaugura la personale del fotografo Giuseppe Greco dal titolo “Il volto della Passione. La Settimana Santa di Cianciana”, curata da Beniamino Biondi. La mostra, circa 40 scatti, recupera e sceglie parte del lungo lavoro che Greco ha realizzato durante la Settimana Santa di Cianciana, un momento fortemente sentito da tutta la comunità per le caratteristiche peculiari che il tempo ha dato a questa giornata che precede la Pasqua. Cercando di costruire un vero e proprio racconto attraverso le immagini, d’intesa con il curatore, si offre ai visitatori non soltanto un contesto sacro ma un’indagine antropologica del modo in cui i fedeli affrontano la costruzione comunitaria della Passione di Cristo.

Negli anni passati Giuseppe Greco ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del del primo concorso fotografico nazionale “I riti della Settimana Santa”, organizzato da Europassione per l’Italia, relativo a riti e processioni durante la Settimana Santa nei 31 Paesi sede delle associazioni partecipanti. Greco si è classificato secondo per il talento testimoniato dalla sua capacità di catturare l’essenza delle celebrazioni. La sua fotografia si è distinta per la rappresentazione autentica ed emozionante di un momento di intenso impatto visivo. Più di recente ha vinto anche il premio come miglior foto a colori del concorso Fotografico di San Calogero e del Mandorlo in Fiore.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cianciana, dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Francesco Martorana vedrà l’intervento del curatore della mostra Beniamino Biondi, che offrirà uno sguardo analitico sulle opere esposte, e infine la chiusura di Giuseppe Greco che racconterà la sua esperienza con il rito del Venerdì Santo. Dopo l’evento seguirà un piccolo rinfresco per tutti gli ospiti e la comunità presente.