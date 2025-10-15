Inaugurazione della mostra “Eclore” di Lise Chevalier & Bololipsum al Museo Nocito di Sciacca

Éclore (Fiorire) è un progetto ideato da Lise Chevalier, invitata da Agrigento2025 in una residenza a Sciacca (Agrigento), per lavorare sull’artigianato del corallo e l’arte ceramica. L’artista francese ha tratto ispirazione dalla singolare storia della città di Sciacca e dalla riproduzione dei coralli, fondamentali per la sopravvivenza degli ecosistemi sottomarini. Lise Chevalier, con l’aiuto di professionisti – Laura Di Giovanna dei laboratori Nocito; Michele Bono, ceramista e professore; e con gli studenti del Liceo artistico G. Bonachia di Sciacca – ha realizzato manufatti di gioielleria, ceramica, pittura a inchiostro e creazioni sonore con il musicista Bololipsum: insieme hanno creato un’installazione sulla riproduzione dei coralli in relazione all’universo sottomarino di Sciacca. Bololipsum realizzerà anche due performance musicali inedite.

L’artista è ospite del Museo Nocito del Corallo per esporre le sue creazioni per la mostra Éclore, che si inaugura venerdì (17 ottobre) alle 19 , con una performance musicale di Bololipsum alle 21. La mostra sarà poi visitabile dal 18 ottobre al 20 novembre 2025.