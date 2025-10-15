Ritardi sulla linea ferroviaria Pa-Ag, interrogazione parlamentare di Ismaele La Vardera

Da tempo si registrano disservizi costanti sulla linea ferroviaria Palermo–Agrigento, con lavoratori costretti a chiedere permessi frequenti, studenti in ritardo alle lezioni, persone che, pur pagando regolarmente abbonamenti, si vedono costrette ad affrontare disagi economici e logistici ingiustificabili.

Dopo la denuncia del Comitato Pendolari Palermo–Agrigento e Agrigento–Canicattì, attraverso la sua presidente Tania Di Marco, il deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione parlamentare, interpellando il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore ai trasporti Aricò, per sapere “se siano a conoscenza della situazione di cronico disagio sulla tratta ferroviaria Palermo–Agrigento, e quali azioni intenda intraprendere con Trenitalia e RFI per garantire un servizio minimo di affidabilità e puntualità per i pendolari; se non ritengano urgente convocare un incontro ufficiale con il Comitato Pendolari Palermo–Agrigento e Agrigento–Canicattì per ascoltare direttamente le istanze degli utenti e attivare un canale di confronto stabile e continuo; se intendano fornire chiarimenti in merito alla promessa di rimborso economico fatta pubblicamente alla presidente del Comitato durante un’inaugurazione istituzionale, e in caso affermativo, se sia prevista una sua attuazione o una forma di compensazione per gli utenti danneggiati dai continui disservizi; se non ritengano doveroso, per trasparenza istituzionale e per rispetto dei cittadini, coinvolgere stabilmente i rappresentanti dei pendolari in ogni tavolo tecnico o iniziativa relativa al trasporto ferroviario regionale che li riguardi direttamente”.