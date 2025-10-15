Agrigento

Sciopero generale comparto rifiuti, possibili disagi nella raccolta ad Agrigento

Lo sciopero è previsto per giorno 17 ottobre

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraporti e Fiadel, hanno infatti ufficialmente aderito allo sciopero indetto a livello nazionale del personale delle aziende pubbliche e provate del comparto di igiene Ambientale. 

Le sigle sindacali provinciali hanno reso noto che aderiranno allo sciopero con l’astensione collettiva dal servizio per 24 ore per tutti i turni di lavoro. Saranno comunque garantite le prestazioni dei servizi minimi previsti dalla legge.

I cittadini potranno comunque esporre i mastelli della frazione di rifiuti del venerdì ma non è garantito che verranno raccolti perché al momento non è dato sapere chi dei lavoratori aderirà allo sciopero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Sciopero generale comparto rifiuti, possibili disagi nella raccolta ad Agrigento
Agrigento

Rete idrica ad Agrigento, Carmina chiede intervento del Governo per sbloccare lavori
Agrigento

Onde Rosa, al via la camminata itinerante solidale dedicata alla prevenzione oncologica
Agrigento

Ritardi sulla linea ferroviaria Pa-Ag, interrogazione parlamentare di Ismaele La Vardera
PRIMO PIANO

Omicidio Palermo, Maranzano conferma: “non ci ho visto più e ho sparato”
Agrigento

Stabilizzati 19 lavoratori precari “ex Covid”, Pisano: “concretizzazione del mio lavoro in Parlamento”