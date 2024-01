“Io Capitano” candidato agli Oscar, il suono del film è curato dall’agrigentina Maricetta Lombardo 

C’è anche l’importante contributo dell’agrigentina Maricetta Lombardo, tra i migliori tecnici del suono nel panorama internazionale, nel film “Io Capitano” di Matteo Garrone che entra ufficialmente nella corsa per gli Oscar. Lombardo, che detiene peraltro il record di vittorie al Nastro d’Argento, si è occupata del suono della pellicola. Il film di Garrone è tra i cinque che si contenderanno la celebre statuetta nella notte delle stelle del 10 marzo. ”È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui; nella speranza che il film, e la storia di Seydou, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo”. È il commento a caldo di Matteo Garrone alla nomination per gli Oscar.