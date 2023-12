Jazz, teatro e cinema, presentata la rassegna “Palacongressi Festival”

È stata presentata questa mattina la rassegna “Palacongressi Festival” Il Palacongressi del Villaggio Mosè torna a brillare. Dopo gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza è pronto a ripartire con un ricchissimo calendario di eventi per tutta la famiglia, da dicembre fino alla prossima primavera, con Jazz, teatro, cabaret, cinema e intrattenimento.Erano presenti il Direttore Roberto Sciarratta, il Direttore Artistico Gaetano Aronica e l’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla.Gli eventi che si terranno nella sala Zeus (da 200 posti) saranno gratuiti, mentre per quelli della Sala Concordia (da mille posti) è previsto un ticket di ingresso.