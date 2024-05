“La fisarmonica nuda”: il 15 maggio si presenta il libro di Angelo Sanfilippo

Si terrà il prossimo 15 maggio alle 17 la presentazione del libro “La fisarmonica nuda” di Angelo Sanfilippo, edito da Medinova. L’incontro avverrà nel contesto della rassegna “I Libri del Griffo”

Intervengono Maria Concetta De Marco e Salvatore Nocera Bracco. I saluti istituzionali saranno a cura di Giuseppe Avenia, dirigente del museo archeologico “Pietro Griffo”.

“La fisarmonica è uno strumento affascinante e complesso sotto tanti punti di vista: ingegneristico, fisico, musicale e compositivo – dice la sinossi del libro -. In questo testo viene messa a nudo in tutte le sue caratteristiche. Per questo il libro assume aspetti originali e di grande valore musicale e tecnico perché svela tutti i segreti di questo strumento e diventa anche ausilio didattico agli studiosi di musica”.