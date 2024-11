La scomparsa di Majorana in scena in carcere ad Agrigento

La scomparsa di Majorana, uno dei misteri che tanto appassionò Leonardo Sciascia sarà portato in scena nel carcere di Agrigento. La rappresentazione, che si terrà il 5 dicembre alle 16, è opera di Fabrizio Catalano, nipote dello scrittore di Racalmuto. Gli interpreti sono Loredana Cannata, Alessio Caruso, Giada Colonna, Roberto Negri. Il giallo fu scritto da Sciascia nel 1975. Racconta il caso di Ettore Majorana, un fisico del gruppo di via Panisperna (guidato da Enrico Fermi), il quale aveva forse intuito che la creazione dell’arma nucleare potesse diventare un disastro per l’umanità. Il giovane fisico scomparve durante un viaggio in nave da Napoli a Palermo dove non arrivò mai. Il libro e l’opera teatrale fanno emergere il tormento di Majorana la cui vicenda è anche un monito: l’etica nella scienza serve ad assicurare un futuro all’umanità.