“La settimana santa burgitana”, al via seconda edizione concorso fotografico 

L’associazione di promozione sociale Prospera Civitas, operante nel territorio di Burgio (AG), e il Circolo Unione dello stesso, con il patrocinio oneroso dell’Assemblea Regionale Siciliana, presentano la II edizione degli eventi: Mostra fotografica “La Settimana Santa burgitana ieri e oggi” e Concorso fotografico “La Settimana Santa burgitana. Premio Giovanni Provenzano.

Le foto protagoniste della suddetta mostra, concernenti i riti della Settimana Santa di Burgio e date in prestito dalla comunità burgitana, verranno organizzate per tematiche ed esse saranno corredate da didascalie esplicative, rivolte soprattutto ai visitatori non burgitani e ai turisti. Saranno esposti anche i testi dei canti tradizionali. Lo spazio espositivo verrà completato da accessori e oggetti simbolo la tradizione pasquale burgitana (anch’essi in prestito) che arricchiranno il filo narrativo della mostra. Si tratta per esempio di: il vestito di Nzignere, l’abito dell’Angioletto, la paramita, la troccola, il pettorale del Comitato organizzatore la Settimana Santa, gadget dei Santavitari e dei Santalucari e altro. Allo scopo di promuovere il borgo di Burgio relativamente non soltanto alla tradizione pasquale ma anche alle sue specificità culturali (allo stesso modo della scorsa edizione della mostra) verrà organizzato un ulteriore spazio dedicato sia all’artigianato artistico – attraverso l’esposizione delle opere dei nostri maestri ceramisti, fonditori di campane, scultori, pittori, vetrai – sia agli autori che hanno scritto libri su Burgio sia a quei Burgitani che si sono distinti nella pubblicazione di romanzi e racconti vari non necessariamente legati al nostro paese. La suddetta mostra sarà aperta al pubblico dal 26 marzo al 31 marzo 2024, tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00 tranne nelle giornate del Venerdì Santo e della Domenica di Pasqua in cui la mostra sarà aperta dalle 10:00 alle13:30 e poi dalle 16:00 alle 21:00. L’inaugurazione si terrà il 26 marzo 2024 alle ore 17:00 presso il I piano del Circolo Unione di Burgio (via F. Crispi ingresso lato Cartoleria Anzelmo).

Le fotografie partecipanti al Concorso fotografico potranno essere scattate durante l’arco di tutta la Settimana Santa, a partire dall’ultimo venerdì di Quaresima, ovvero il 22 marzo, o anche soltanto nelle giornate del Venerdì Santo (29 marzo) o della Domenica di Pasqua (31 marzo). Ogni concorrente potrà partecipare con massimo 3 fotografie, le quali – in base al dispositivo fotografico utilizzato – verranno inserite in una delle seguenti categorie tecniche: “Categoria Macchine fotografiche” e “Categoria Altri dispositivi”. Al concorso fotografico potranno prendere parte tutti gli amanti della fotografia e delle tradizioni popolari. La partecipazione al concorso sarà aperta a tutti e non sarà vincolata alla residenza nel comune di Burgio. Essa sarà completamente gratuita. I partecipanti, una volta presentatisi presso il luogo di ricevimento specificato nel bando di concorso, riceveranno il badge che li identifica come “Concorrente”, il quale costituirà un lasciapassare tra la folla presente ai riti pasquali e che gli consentirà pertanto di non essere limitati negli spostamenti dagli Nzigneri (coloro che sovrintendono al corretto svolgimento delle processioni e dei riti). Gli verrà consegnata anche una mappa di Burgio con i luoghi di interesse relativi alle funzioni pasquali (ad esempio il Calvario, le chiese, la piazza Umberto I) e relativi ai locali pubblici che gli potranno essere utili durante la loro permanenza a Burgio (ad esempio i bar, i ristoranti, la farmacia, i B&B, la Guardia medica etc). Bando di concorso e domanda di partecipazione sono disponibili sulle pagine social e nella sezione “eventi” del sito ufficiale di Prospera Civitas.