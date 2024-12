“La Spesa felice”: il 13 dicembre a Casa Diodoros si presenta il libro di Daniele Paci

Sui social i suoi contenuti divulgativi raggiungono centinaia di migliaia di persone con consigli sul buon cibo e su una corretta alimentazione.

Si tratta dell’agronomo e divulgatore Daniele Paci, che il prossimo il 13 dicembre a Casa Diodoros, in viale La Loggia, alle 18, presenterà il proprio libro “La Spesa Felice”, una guida ricca di consigli pratici per fare una spesa intelligente senza rinunciare alla qualità. Un’occasione unica per scoprire come valorizzare le nostre scelte alimentari con consapevolezza e sostenibilità.

Con il suo stile appassionato e la sua profonda conoscenza, Daniele ci accompagnerà in un viaggio tra buon cibo, territorio e tradizioni, ispirandoci con idee utili per migliorare la nostra quotidianità.

L’accesso è gratuito. Alla presentazione seguirà una cena con l’autore con i prodotti del paniere Diodoros: per info e prenotazioni chiamare il 3516110085 o il 3926869736 o scrivere acasadiodoros@gmail.com