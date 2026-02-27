L’agrigentino Ceresi per il quarto anno consecutivo all’Italian Stage di Sanremo 

C’è anche l’agrigentino Francesco Ceresi tra i protagonisti dell’Italian Stage-Live Experience a Sanremo, l’evento che riunisce eccellenze della cucina, artisti e ospiti del panorama nazionale durante la settimana più importante per la musica italiana.

Per Ceresi, conosciuto ad Agrigento per essere il titolare del Boulevard al Viale della Vittoria, è la quarta partecipazione alla kermesse. Il format racchiude un’area backstage, uno studio televisivo e un’esperienza culinaria con un focus particolare sulla pizza napoletana d’eccellenza. “Passione, tecnica e rispetto della materia prima – dice Ceresi – danno vita ad una cucina autentica, capace di raccontare il territorio attraverso il gusto”.