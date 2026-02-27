Cultura

L’agrigentino Ceresi per il quarto anno consecutivo all’Italian Stage di Sanremo 

Per Ceresi, conosciuto ad Agrigento per essere il titolare del Boulevard al Viale della Vittoria, è la quarta partecipazione alla kermesse

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

C’è anche l’agrigentino Francesco Ceresi tra i protagonisti dell’Italian Stage-Live Experience a Sanremo, l’evento che riunisce eccellenze della cucina, artisti e ospiti del panorama nazionale durante la settimana più importante per la musica italiana.

Per Ceresi, conosciuto ad Agrigento per essere il titolare del Boulevard al Viale della Vittoria, è la quarta partecipazione alla kermesse. Il format racchiude un’area backstage, uno studio televisivo e un’esperienza culinaria con un focus particolare sulla pizza napoletana d’eccellenza. “Passione, tecnica e rispetto della materia prima – dice Ceresi – danno vita ad una cucina autentica, capace di raccontare il territorio attraverso il gusto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Inaugurato l’anno giudiziario del TAR della Sicilia
dalla Regione

Schifani: “Abbiamo risanato i conti, orgoglioso del lavoro del governo”/ Video
Cultura

Il cantautore agrigentino Mazzarella tra i finalisti del Festival della Canzone italiana in Belgio
Cultura

L’agrigentino Ceresi per il quarto anno consecutivo all’Italian Stage di Sanremo 
Catania

Al Policlinico di Catania bodycam per medici e infermieri contro le violenze
San Giovanni Gemini

Rilascio passaporto, al via il servizio dall’ufficio postale di San Giovanni Gemini
banner italpress istituzionale banner italpress tv