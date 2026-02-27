Il cantautore agrigentino Mazzarella tra i finalisti del Festival della Canzone italiana in Belgio

Oltre 50 candidati, pieni di talento e motivazione, si sono presentati alle audizioni del Festival della Canzone Italiana in Belgio. Organizzato dal Movimento Arte & Cultura, questo storico evento (dal 1979) celebra la musica italiana con finali che coinvolgono artisti emergenti e ospiti speciali. Saranno 17 i finalisti della 46esima edizione, tra questi anche l‘agrigentino Gianluca Mazzarella con il brano “Scirocco”, canzone contenuta nel suo primo album dal titolo “Sud” interamente dedicato alla Sicilia, ai suoi profumi, colori e odori. La finale si disputerà il 28 marzo 2026 al Théâtre de Liège con ospite d’eccezione Al Bano.