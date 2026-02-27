dalla Regione

Schifani: "Abbiamo risanato i conti, orgoglioso del lavoro del governo"/ Video

Rimpasto? "Prossimo mese lascio i due assessorati ad interim"

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “L’assessore Dagnino sta lavorando molto bene, questo governo sull’ambito economico sta dando grandi risultati, abbiamo risanato i conti, stiamo ottenendo gradualmente le parifiche da parte della Corte dei conti degli anni pregressi e quindi devo dire su questo posso essere più che soddisfatto e orgoglioso, non solo del lavoro di Dagnino, ma del lavoro dell’intero governo come squadra. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del TAR Sicilia. Sul rimpasto: “Nella mia agenda allo stato attuale c’è soltanto, entro il mese prossimo, di lasciare i due assessorati dove sono ad interim, per assegnarli a persone che possano ricoprire il ruolo a pieno titolo, ormai è una scadenza ineludibile”. 

