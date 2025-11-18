Montevago

Montevago, 250 mila euro per il restauro del Santuario Madonna delle Grazie

L’intervento dell’importo complessivo è di 250.000 euro, previsto dalla finanziaria regionale, rientra tra le iniziative di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio

L’assessorato regionale delle Infrastrutture ha emanato il decreto che dispone il finanziamento, l’impegno di spesa e la liquidazione delle somme destinate al progetto di manutenzione e restauro dei prospetti e ripristino delle zone ammalorate del Santuario Madonna delle Grazie nel comune di Montevago. A renderlo noto è il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

L’intervento dell’importo complessivo è di 250.000 euro, previsto dalla finanziaria regionale, rientra tra le iniziative di riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio architettonico e religioso. Il Comune di Montevago procederà adesso alle procedure di aggiudicazione e consegna dei lavori.

“Il restauro del Santuario Madonna delle Grazie – afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – rappresenta un intervento di grande valore per la comunità di Montevago, non solo per la conservazione di un importante luogo di culto, ma anche per la tutela del patrimonio architettonico del territorio. Con questo finanziamento, la Regione Siciliana conferma il proprio impegno nel sostenere i Comuni nelle opere di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale, promuovendo al contempo la sicurezza e la qualità degli edifici pubblici”.

