“L’Amore che ho”, presentato il film che racconta la vita di Rosa Balistreri

Sono state rilasciate le prime immagini di “L’amore che ho“, il nuovo film di Paolo Licata, prodotto da Dea Film, che racconta la vita di Rosa Balistreri, la celebre “cuntastorie” siciliana che ha dato voce agli emarginati. Presentato fuori concorso al Torino Film Festival, il film si ispira al romanzo L’amore ca v’haiu di Luca Torregrossa, nipote della cantautrice, e offre uno sguardo intimo su una delle figure più iconiche della cultura siciliana del XX secolo.

Lucia Sardo e Donatella Finocchiaro interpretano Rosa Balistreri in diverse fasi della sua vita, mentre Anita Pomario veste i panni della giovane Rosa e Tania Bambaci quelli della figlia Angela. Tra i protagonisti figura anche Vincenzo Ferrera, noto per la sua partecipazione alla serie Mare Fuori.

La musica, elemento centrale della pellicola, vanta una colonna sonora curata da Carmen Consoli. La cantautrice siciliana, da sempre ammiratrice di Rosa Balistreri, rende omaggio a una figura che ha rappresentato per lei un faro e una fonte di ispirazione durante tutta la sua carriera.

Il film, girato tra Palermo e Piana degli Albanesi, esplora luoghi simbolo come la Kalsa e la Vucciria. Per il regista Paolo Licata, la storia di Rosa Balistreri non è solo un omaggio, ma anche un ritratto dell’Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta, un periodo segnato da profondi cambiamenti sociali. “L’amore che ho” arriverà nelle sale cinematografiche nei primi mesi del 2025.