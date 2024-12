L’arte dell’uncinetto incontra l’innovazione a Sciacca, consegnati 30 cerchi decorativi

L’arte dell’uncinetto incontra la tradizione e l’innovazione grazie al progetto promosso dall’associazione Sciacca Experience Aps, che nei giorni scorsi ha consegnato ufficialmente 30 cerchi decorativi realizzati all’uncinetto. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di tutela e valorizzazione dell’artigianato locale, sostenuto con convinzione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Termine e dall’assessore al turismo e alle politiche turistiche Francesco Dimino.

I cerchi decorativi, pensati per resistere nel tempo, sono stati realizzati con materiali di alta qualità. In particolare, è stato utilizzato un filo durevole, in grado di preservare le opere dagli agenti atmosferici e garantirne la bellezza e l’integrità anche all’aperto. Un dettaglio che sottolinea la volontà dell’associazione di unire la tradizione artigianale a un approccio moderno e innovativo, capace di attrarre cittadini e visitatori. Giovanna Barna, presidente di Sciacca Experience, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni, durante i quali l’associazione si è distinta per numerose iniziative che hanno saputo coniugare l’arte del filato con altre espressioni artistiche, come il teatro.

Un esempio recente è stata l’installazione in via Garibaldi, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, attirando visitatori e curiosi da tutta la provincia. Durante la cerimonia di consegna, il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino hanno ribadito l’importanza di progetti come questo per la promozione del territorio e delle sue tradizioni. Entrambi hanno sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel sostenere iniziative capaci di valorizzare le eccellenze locali e di offrire nuove opportunità di crescita culturale ed economica.

L’evento si è concluso con un caloroso augurio di Buon Natale da parte delle uncinettiste presenti, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto e hanno rinnovato l’impegno dell’associazione nel promuovere l’artigianato e le tradizioni locali con uno sguardo sempre aperto all’innovazione. Sciacca Experience continua così a dimostrare come l’arte e la creatività possano diventare strumenti potenti di valorizzazione culturale, capaci di coinvolgere la comunità e di trasformare le tradizioni in attrazioni moderne e dinamiche.