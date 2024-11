“Letteratura e Territorio: Luigi Pirandello e Andrea Camilleri, Voci di Agrigento”, al via il convegno

La città di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e il Parco Archeologico della Valle dei Templi, ospiterà un importante convegno dal titolo “Letteratura e Territorio: Luigi Pirandello e Andrea Camilleri, Voci di Agrigento”. L’evento, che si terrà il 27 novembre alle ore 09:30 presso il Teatro Pirandello, sarà un’occasione per esplorare le profonde connessioni tra i due grandi autori agrigentini e il territorio che li ha ispirati, con interventi di autorevoli studiosi e momenti artistici di grande intensità. Il convegno è aperto al pubblico e non prevede alcun costo per la partecipazione.

Programma

A relazionare saranno: Prof. Rino Caputo (Università Tor Vergata Roma): “Pirandello e Camilleri tra le argille azzurre e Roma”; Prof. Fabrizio Scrivano (Università di Perugia): “Organare e scomporre: Pirandello, Camilleri e la regia”; Prof. Riccardo Castellana (Università di Siena): “Cronache di Montelusa: da Pirandello a Camilleri”; Prof.ssa Teresa Agovino (Università Mercatorum Roma): “La trascrizione di un racconto orale”. A moderare il convegno sarà Prof. Stefano Milioto, Presidente Emerito del Centro Nazionale Studi Pirandelliani.

Interventi artistici

Guia Jelo, interprete del ruolo madre nella rappresentazione dei sei personaggi nel film “Eterno Visionario”; Michelangelo Placido, interprete di Fausto Pirandello nello stesso film; Giancarlo Commare, interprete di Stefano Pirandello.

Questo convegno rappresenta un momento unico per celebrare due delle figure più illustri della letteratura siciliana, unendo approfondimenti culturali a esibizioni artistiche.