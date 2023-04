Lions Club Valle dei Templi, i vincitori del Premio per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno Sociale

Un Premio per la Creatività nella Arti e nell’Impegno Sociale.E’ questa la nuova scommessa del Lions Club Valle dei Templi, presieduto dal Prof. Francesco Pira, che sabato 15 aprile 2023 alle 18 in un noto hotel di Agrigento, darà il via alla Prima Edizione del riconoscimento dedicato a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nella Arti e Imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale.

Il Presidente Pira ha messo al lavoro una commissione, presieduta dalla Past Presidente Maria Assunta Iacona e composta dai soci: Gaestano Salemi, Sonia Siracusa, Antonia Rus-sello, Daniela Capitano e Luciano Carrubba che hanno valutato le candidature e decretato le 14 vincitrici e I 14 vincitori della prima edizioni.

Ecco i nomi: sezione Musica, Amanda Pascali, Edoardo Savatteri, Marco Freni e Giuseppe Zammuto; sezione Poesia : Silvia Campagnolo, Merelinda Staita, Sabrina Serra e Claudia Iacopinelli (Premio Young); sezione Pittura : Giada Attanasio; sezione Sport, Asja Abate ; sezione Imprenditoria : Calogero Caruana; sezione Impegno Sociale: Marcello Giavarini, Elisa La Rocca e Gesuela Pullara.

Tutte le motivazioni saranno rese note nel corso dell’evento di premiazione.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Francesco Pira – è quello di premiare eccellenze del territorio e siciliane che hanno raggiunto risul-tati rilevanti ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein : la creatività è l’intelligenza che si diverte”. Noi abbiamo voluto registrare e consegnare queste eccellenze creative. Ognuno nel proprio campo ha espresso ed esprime ogni giorno creatività con successo”.