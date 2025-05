Tamponamento tra tre auto, chiusa strada per Punta Raisi 

A causa di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, è al momento chiusa al traffico la A29 Racc “Diramazione per Punta Raisi”, al km 3 ed in direzione aeroporto “Falcone e Borsellino”.

Sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.