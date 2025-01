“M, il figlio del secolo”: Paolo Macedonio è don Sturzo nella serie tv su Mussolini  

C’è anche l’attore agrigentino Paolo Macedonio tra i protagonisti di “M, il figlio del secolo”, la serie televisiva evento in onda su Sky Atlantic. La miniserie, diretta dal registra Joe Wright, narra la storia dell’ascesa al potere di Mussolini dalla fondazione dei fasci al discorso in Parlamento. Macedonio compare a partire dalla quinta puntata e interpreta Don Luigi Sturzo, capo del partito cattolico, entrato in conflitto con Mussolini.

Paolo Macedonio è nato ad Agrigento il 6 luglio 1973. La sua carriera inizia nei primi anni 2000 quando recita nel film “Stregati dalla luna” per poi dedicarsi all’attività teatrale. La sua ultima apparizione televisiva è stata nella serie Tv “The Bad Guy”, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.