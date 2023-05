Media e streaming, il colosso spagnolo Polarys investe ad Agrigento

Presentata, alla presenza del vicesindaco di Agrigento Aurelio Trupia Empedocleo di Agrigento, la Polarys Spagna, la società di produzione spagnola leader nel settore della produzione audiovisiva, dello streaming e delle dirette tv, che sbarca in Sicilia e come base operativa sceglie Agrigento. Dopo l’ingresso nell’isola avvenuto due anni fa in silenzio, la società in appena 24 mesi si è dotato di tutte le più moderne tecnologie oltre alla regia mobile che consente di effettuare le dirette in pochi minuti da ogni angolo dell’isola. Il Ceo, l’agrigentino Francesco Montefusco, ha illustrato gli obiettivi che Polarys si è prefissata: valorizzare il patrimonio delle tradizioni popolari dell’isola e dare maggiore attenzione agli sport che solitamente non trovano molto spazio.

Polarys annovera tra le sue fila l’emittente televisiva on demand spagnola, Proximia (stile Amazon Prime) che ha realizzato numerosi lavori per History Channel e Discovery. In Spagna ha conquistato da tempo una grossa fetta di mercato e di share, grazie, soprattutto allo sport d’elitè come la Liga. È della Polarys uno speciale dettagliato sulla storia del Villareal, una delle squadre più in voga in Spagna.

Ricardo Villalba C.E.O Spagna nonché titolare di Polarys ha deciso di investire sul territorio Siciliano: “ Questa isola è una terra meravigliosa piena di opportunità e gente fantastica, sono convinto che si potranno fare delle grandi cose. Poi Francesco Montefusco è un vulcano di idee ed energia, con lui abbiamo realizzato in Spagna diversi lavori e cosi dopo diverse collaborazioni abbiamo deciso che è arrivato il momento di costituire la gemella in Sicilia”.