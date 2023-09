“Millennial”, Cosentino e Giovagnoli al Giardino della Kolymbethra

Si terrà sabato 9 settembre alle ore 20, presso il Giardino della Kolymbethra di Agrigento, “Millennial – incontro con le nuove voci della narrativa italiana”.Ospiti dell’evento, lo scrittore e critico letterario Nicola H. Cosentino e la poetessa e scrittrice Gaia Giovagnoli, moderati dal giornalista Gero Micciché.

Negli ultimi anni, il FAI ha intrapreso un percorso di avvicinamento al mondo letterario italiano, ospitando reading, eventi e dibattiti in alcuni dei suoi Beni più suggestivi: l’incontro del 9 settembre, che conclude il cartellone delle sere FAI d’Estate al Giardino della Kolymbethra, Bene FAI nel cuore della Valle dei Templi (AG), intende mostrare al pubblico le tendenze della nuova narrativa italiana, con due autori diversi per stile, temi e poetica ma pienamente rappresentativi della loro generazione.

Quello con Cosentino e Giovagnoli – in dialogo per la prima volta – è un appuntamento che permetterà non solo di indagare lo stato dell’arte nel romanzo italiano, ma anche il rapporto degli scrittori millennial con l’amore, la magia e il rapporto tra realtà e rappresentazione.

Elementi, questi, al centro degli ultimi romanzi dei due autori, “Le tracce fantasma” (Minimum fax) di Cosentino e “Chiedi se vive o se muore” (Nottetempo) di Giovagnoli, libri che in occasione dell’incontro saranno disponibili per l’acquisto al pubblico e il firmacopie presso il luogo dell’evento.

L’evento chiuderà il ciclo “Aperitivi Letterari” iniziato lo scorso luglio presso il Giardino della Kolymbethra.