Miss Italia fa tappa a Comitini: la sfilata in piazza Umberto

Sabato 2 agosto alle 21 il sogno di Miss Italia farà tappa a Comitini. Le più belle ragazze della provincia di Agrigento sfileranno in piazza Umberto su una spettacolare passerella. “Sara’ una bellissima serata – dice il sindaco Luigi Nigrelli – nel segno della bellezza e della storia. Siamo ben lieti di aver ospitato questa manifestazione che rappresenta il sognodi tutte le belle ragazze. Val la pena ricordare che le ultime vincitrici della manifestazione sono legate alla provincia di Agrigento”.

Durante la serata verrà eletta anche Miss Comitini 2025. Le iscrizioni per Miss Italia 2025 sono aperte. Le candidate possono iscriversi tramite il sito ufficiale del concorso, www.missitalia.it, e compilando il modulo nella sezione “Partecipa”.

Possono partecipare ragazze di nazionalità italiana, o nate in Italia da genitori stranieri anche se non in possesso della cittadinanza italiana, con età compresa tra i 18 e i 30 anni. Sito ufficiale di Miss Italia: www.missitalia.it.