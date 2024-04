Musica, Leo Gassmann a Favara con il tour “Uno, Nessuno e Cento Giga”

Il cantautore romano Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo ‘Take that’ in uscita venerdì 19 aprile sulle piattaforme digitali. Il brano è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9. ‘Take That’ è una canzone che si ispira alle sonorità anni ’80, in cui Leo racconta di un sentimento d’amore altalenante. ”Il singolo racconta di un amore che finirà con il botto, dopo un tour mondiale. Sempre più spesso nella società odierna si tende ad abusare della parola ‘per sempre’. Niente è eterno ma l’amore va vissuto fino alla fine con gioia e un pizzico di ironia”, dice Leo Gassmann che viene dal precedente singolo ‘Dammi un bacio, Ja’, colonna sonora della seconda stagione di ‘Un Professore’. Recentemente Leo è stato inserito da Forbes Italia nella lista dei ‘100 migliori under 30’ nella categoria ‘Entertainment’. Leo, che è stato protagonista del film tv targato Rai ‘Califano’ impersonando il cantautore Franco Califano, sarà in tour con le seguenti date: 30 aprile Arcore (Monza Brienza) Cineteatro Nuovo -Festival dei Giovani Arcore 2024; 10 maggio Ragusa Teatro Tenda – Uno, ‘Nessuno e Cento Giga’; 18 maggio Favara (Agrigento) Piazza Cavour – Uno, Nessuno e Cento Giga.