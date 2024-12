Musiche di Natale sotto l’albero in piazza Don Giovanni Minzoni

Si rinnova l’appuntamento con “Natale sul Colle di Agrigento”, un evento organizzato nel centro storico che offre una serie di manifestazioni culturali, ricreative, musicali e spirituali in occasione delle festività natalizie, all’insegna della tradizione. Per l’occasione, il complesso bandistico dell’associazione V. Bellini, diretto dal Maestro Carmelo Mangione, si esibirà in Piazza Don Giovanni Minzoni sabato 21 dicembre alle ore 20:00, proponendo canti tradizionali del periodo natalizio. Sarà presente anche la Croce Rossa Italiana del comitato di Agrigento, che parteciperà attivamente alla serata come co-organizzatrice insieme ai volontari. Durante l’evento sarà possibile visitare il presepe allestito all’interno della Basilica Cattedrale e gustare un pregiato spumante accompagnato da panettone nel chiostro chiaramontano. Questa occasione rappresenta un momento per condividere insieme i piccoli segni di questo Natale.