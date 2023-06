“Naro balla il tango”, l’iniziativa Aics

Balli, musica e canzoni dal vivo, tangheri da varie località della Sicilia e provenienti anche da altre città italiane e dalla Germania, per una serata di tango argentino che ha coinvolto un pubblico numeroso, curioso e attento. La barocca piazza Garibaldi di Naro gremita , illuminata a festa, ha fatto da scenario ai tangheri.

L’ AICS di Agrigento, presieduto dal dott. Giuseppe Petix, ha portato a Naro il tango argentino. “Ringrazio – dice Lorella Zarbo, dirigente provinciale Aics dipartimento arte e cultura- l’amministrazione comunale di Naro, guidata dal sindaco Mariagrazia Brandara, che ha fortemente voluto inserire nel cartellone dei festeggiamenti per San Calogero anche l’evento Naro in tango, l’assessore all’arte e spettacolo dott. Angelo Scanio, i maestri Franco Cappello ed Emilia Marino della scuola di ballo Bailart Agrigento, che hanno coinvolto i maestri delle scuole di ballo da tutta la regione, facendoli ballare con la selezione musicale del maestro Tj Cappellof ( Francesco Cappello ), la cantante lirica Agata Sardo, il musicista Fabio Navarino, l’associazione Piazza Garibaldi, gli sponsor Messina ristorazione, C/ Company e la casa di riposo Val Paradiso che hanno contribuito, ognuno per la propria parte, alla riuscita della magnifica manifestazione Naro in tango”.

“I tangheri –dicono Emilia e Francesco Cappello dell’Asd Bailart- sono arrivati da Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Licata, Gela, Caltanissetta, Enna, Palermo, Casteltermini, Racalmuto, Canicattì, Mazara del Vallo, Patti, Roma e anche dalla Germania”

L’evento ha avuto anche la partecipazione calorosa di un numeroso pubblico che ha apprezzato con applausi e commenti positivi sia le performance di ballo che le melodie magistralmente proposte dal musicalizzatore M.tro Francesco Cappello che con le sue scelte musicali ha mantenuto sempre vivo l’interesse dei partecipanti e la pista sempre piena e con tanta energia. “Il successo – continua Emilia Cappello – di questo evento, dimostra che il Tango Argentino ( patrimonio immateriale dell’umanità) si sta sempre più diffondendo integrandosi sempre più nella nostra cultura Siciliana”.

Soddisfatto della riuscita della manifestazione anche l’assessore all’arte e spettacolo, dott. Angelo Scanio: “ Aver portato il tango argentino a Naro –dichiara l’amministratore narese- è stata la novità di quest’anno, all’interno dei festeggiamenti per San Calogero. Nonostante le difficoltà, grazie all’impegno dell’intera amministrazione a partire dal sindaco Mariagrazia Brandara e il lavoro infaticabile dei ragazzi dell’Associazione Piazza Garibaldi, mi sento molto soddisfatto per la presenza dei numerosi tangheri e del pubblico che ha gremito la piazza, che hanno reso possibile la riuscita della bellissima serata”.