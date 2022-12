Natale a Sciacca, tre giorni di eventi

Natale alla Marina, i racconti della Sciacca Germiana, intrattenimento in centro, percorsi tra presepi artistici, il festival dell’integrazione e dell’inclusione, le animazioni e il teatro per bambini, concerti itineranti. Sono alcuni degli eventi e delle iniziative inserite per questo fine settimana nel calendario “Natale a Sciacca 2022”, promosso e organizzato dal Comune di Sciacca in collaborazione con associazioni, club service, imprese, scuole della città.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino rendono noto, nel dettaglio, il programma di oggi, domani e domenica:

VENERDÌ, 16 DICEMBRE

Dalle ore 17 alle ore 22, Natale alla Marina nel percorso da Piazza Campidoglio al porto.

Dalle ore 17, presso l’antica Torre Campanaria di San Michele, Itinerari nel tempo, con racconti che hanno per protagonista la Sciacca del regista Germi.

Dalle ore 18 alle ore 20, animazione e intrattenimento in centro storico, per bambini e famiglie.

SABATO, 17 DICEMBRE

Dalle ore 17 alle ore 22, Natale alla Marina nel percorso da Piazza Campidoglio al porto.

Dalle ore 17 alle 20,30, sono aperti e visitabili i presepi artistici presso la Torre Campanaria di San Miche, Casa Meli, Chiesa di San Nicolò Latina, Palazzo Borsellino di via Licata, Cortile Conti in piazza Matteotti e Chiesa di Sant’Antonio Abate in Piazza Campidoglio.

Dalle ore 18 alle ore 20, animazione e intrattenimento in centro storico, per bambini e famiglie.

DOMENICA, 18 DICEMBRE

Alle ore 10 Battesimo della sella, all’interno della Villa comunale Scaturro.

Alle ore 10 e alle ore 16 il Festival dell’integrazione e dell’inclusione

Alle ore 10,30 Caccia al tesoro per bambini presso il Giardino Scandaglia, sotto piazza Scandaliato.

Alle ore 12 Animazione per bambini in piazza Scandaliato, nei pressi del grande albero di Natale.

Alle ore 16, al via la prima rassegna teatrale per bambini e famiglie “Natale a Teatro” alla Badia Grande, con ingresso gratuito. Primo dei tre spettacoli in programma: Il Conte che non conta.

Dalle ore 17 alle ore 22, Natale alla Marina nel percorso da Piazza Campidoglio al porto.

Dalle ore 17 alle 20,30, sono aperti e visitabili i presepi artistici presso la Torre Campanaria di San Miche, Casa Meli, Chiesa di San Nicolò Latina, Palazzo Borsellino di via Licata, Cortile Conti in piazza Matteotti e Chiesa di Sant’Antonio Abate in Piazza Campidoglio.

Dalle ore 18 alle ore 20 animazione e intrattenimento per bambini e famiglie in centro storico.

Alle ore 19,30 Organi in festa alla Chiesa del Giglio.

Si ricorda, infine, che questo fine settimana, a partire da oggi, ci sarà la Ztl nelle vie del centro storico, dalle ore 17 alle ore 21, con in funzione i bus navetta da Gaie di Garaffe e il trenino elettrico della Aeternal all’interno dell’area del centro storico.