“Natale in pediatria”, doni ed eventi per i piccoli pazienti dell’ospedale di Agrigento: il calendario 

Come ogni anno, anche per il natale 2024 associazioni, club service e tanti operatori sociali rivolgeranno la loro attenzione ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale di Agrigento con doni, gesti di solidarietà e affetto volti a rendere meno gravoso il periodo del ricovero e i trattamenti terapeutici. Fitto il calendario dei momenti d’incontro previsti presso il reparto diretto dal dottor Giuseppe Gramaglia: si comincerà sabato 14 dicembre alle ore 10.30 quando, per il secondo anno consecutivo, i “super eroi della società Acrobatica” entreranno in azione meravigliando i piccini arrampicandosi lungo le pareti del “San Giovanni di Dio”.

Domenica 15 dicembre, sempre alle 10.30, l’Associazione “Fiat 500”, che da sette anni porta i suoi doni ai bambini, sarà presente in reparto mentre sabato 21 sarà la volta dell’Associazione “Motor life”. Domenica 22, alle 17.30, visita in corsia i componenti dell’Associazione “Gioventù nazionale città di Agrigento” mentre lunedì 23 una manifestazione natalizia sarà organizzata dal Rotary Club, Inner Wheel e Rotaract giovani. Subito dopo il natale, venerdì 27 alle 11.00, si svolgerà la visita dell’Associazione “Favara per il futuro” mentre sabato 28, ancora alle 11.00, sarà la volta dell’esibizione della “Corale the angels” con canti e musiche ed il dono di una nuova libreria in legno per la ludoteca “aquilone”.