Noche de Fuego, il party agrigentino tra i migliori dieci eventi in Italia 

La Noche de Fuego, il party reggaeton made in Agrigento, è tra i dieci eventi migliori in Italia. A certificarlo la speciale classifica del Dance Music Awards. Un traguardo ritenuto impensabile fino a poco tempo fa. E invece, inanellando un successo dietro l’alto, la festa a tema agrigentina è riuscita a conquistare le principali piazze siciliane e le discoteche più rinomate.

“È motivo di orgoglio per la nostra città – dicono gli organizzatori – vedere il nostro format accostato ai pilastri del divertimento nazionale. Un calendario in continua evoluzione e un tour in programma fuori i confini nazionali: “Le prossime date ci vedranno protagonisti a Malta, Mykonos e in un festival internazionale i cui dettagli saranno resi noti a breve” conclude lo staff.